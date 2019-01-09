Киев примет международный турнир по хоккею

Федерацией хоккея Украины была достигнута договоренность с национальными ассоциациями Польши и Румынии о проведении в Киеве международного турнира. В столице Украины встретятся будущие соперники по чемпионату мира.

В них примут участие мужские сборные команды Польши, Румынии и Украины. Матчи этих соревнований состоятся на арене броварского "Терминала" с 7 по 10 февраля 2019 года. Расписание матчей турнира будет обнародовано позже.

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Этот турнир станет практическим этапом подготовки нашей сборной к чемпионату мира в Дивизионе ИС. Первенство пройдет в эстонском Таллинне с 28 апреля по 4 мая 2019 года. Соперниками сборной Украины будут команды Эстонии, Польши, Нидерландов, Японии и Румынии.

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