Киев стал лидером рейтинга самых бюджетных городов Европы для туристов

Киев оказался на первом месте в рейтинге самых бюджетных европейских городов для туристов.

Об этом сообщает немецкое издание InStyle.

Так, бюджетному туристу за две ночи в трехзвездочном отеле в среднем придется заплатить 36 евро. Пиво и кофе в Киеве стоят меньше, чем один евро. А чтобы провести выходные вдвоем в столице Украины достаточно иметь меньше, чем 250 евро.

Второе место в рейтинге бюджетных городов занимает Краков (Польша), на третьем – Варшава (Польша), на четвертом – Белград (Сербия), на пятом – Будапешт (Венгрия).

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