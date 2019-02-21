Киев стал лидером рейтинга самых бюджетных городов Европы для туристов
Киев оказался на первом месте в рейтинге самых бюджетных европейских городов для туристов.
Об этом сообщает немецкое издание InStyle.
Так, бюджетному туристу за две ночи в трехзвездочном отеле в среднем придется заплатить 36 евро. Пиво и кофе в Киеве стоят меньше, чем один евро. А чтобы провести выходные вдвоем в столице Украины достаточно иметь меньше, чем 250 евро.
Второе место в рейтинге бюджетных городов занимает Краков (Польша), на третьем – Варшава (Польша), на четвертом – Белград (Сербия), на пятом – Будапешт (Венгрия).
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Источник: 24 Канал
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