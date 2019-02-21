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      Киев стал лидером рейтинга самых бюджетных городов Европы для туристов

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      Уикенд на двоих в Киеве обойдется менее чем в 250 евро
      Уикенд на двоих в Киеве обойдется менее чем в 250 евро / unsplash.com

      Киев оказался на первом месте в рейтинге самых бюджетных европейских городов для туристов.

      Об этом сообщает немецкое издание InStyle.

      Так, бюджетному туристу за две ночи в трехзвездочном отеле в среднем придется заплатить 36 евро. Пиво и кофе в Киеве стоят меньше, чем один евро. А чтобы провести выходные вдвоем в столице Украины достаточно иметь меньше, чем 250 евро.

      Второе место в рейтинге бюджетных городов занимает Краков (Польша), на третьем – Варшава (Польша), на четвертом – Белград (Сербия), на пятом – Будапешт (Венгрия).

      Читайте также: В 2018 году Киев установил 28 температурных рекордов

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      Теги: Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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