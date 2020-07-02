В Киеве Нацкорпус митингует за запрет "ватных партий"
Национальный корпус собрался на массовую акцию протеста и устроил шествие к зданию СБУ. Активисты Нацкорпуса призывают запретить пророссийские "ватные партии", среди которых "Партия Шария" и "ОПЗЖ". Тем временем полиция усилила меры безопасности.
Стартовал митинг с Софиевской площади, в нем приняли участие около тысячи активистов, сообщает 24 канал.
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Как проходит митинг
Колонну сопровождают машины с громкими динамиками, из которых звучат патриотические песни. Активисты несут флаги с символикой своих организаций и плакаты. Возглавляет колонну ряд, который несет большой баннер "Запретить ватные партии". На них имеются символы партий Шария и "Оппозиционной платформы – за жизнь".
Стартовал митинг на Софиевской площади / Фото из твиттера Егора Шумихина
Активисты скандируют "Требование нации – запрет пророссийских организаций" и направляются к зданию СБУ на улице Владимирской. Там они собираются пикетировать ведомство с требованием запрета пророссийских партий.
Как проходит митинг Нацкорпуса – смотрите прямую трансляцию
В центре много полиции
Для контроля и безопасности полиции в центре Киева на время акции увеличилось. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители заступили на усиленное дежурство и пытаться не допускать провокаций.
Между тем, как сообщает Pavlovsky.news, центр Киева под конец рабочего дня сковали пробки. Движение регулируют патрульные.
Из-за митинга образовались пробки
Нацкорпус и сторонники Шария: последние столкновения
- Недавно сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария требовали под Офисом Президента защиты от нападений.
- Сам Шарий перед этим обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов.
- Националистические организации заявили, что готовы "вылечить шарийовцев", и некоторые их представители пришли под стены ОПУ в белых халатах, одетые как медики.
- Полиция установила границу между сторонами. Время от времени между протестующими и полицейскими возникала толкотня.
- Националисты совершили попытку пройти к "шарийовцам", но силовики не допустили этого, применив силу и слезоточивый газ.
- В конце концов полиция задержала 12 националистов, но потом их отпустили из участка. Представителям Нацкорпуса инкриминируют мелкое хулиганство.
- Шарий заявил, что в Харькове 25 июня избили сторонника и активиста его партии Никиту Роженко. Он добавил, что мужчина якобы накануне написал заявление в полицию из-за "угроз со стороны Нацкорпуса".
- Сторонники Шария собрались на площади Конституции в Харькове через несколько дней после избиения Роженко. Фаны Шария решили записать на площади совместное видеоприветствие для избитого Никиты. Тогда же на площади появились представители Нацкорпуса и забросали "шарийовцев" яйцами.