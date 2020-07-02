Национальный корпус собрался на массовую акцию протеста и устроил шествие к зданию СБУ. Активисты Нацкорпуса призывают запретить пророссийские "ватные партии", среди которых "Партия Шария" и "ОПЗЖ". Тем временем полиция усилила меры безопасности.

Стартовал митинг с Софиевской площади, в нем приняли участие около тысячи активистов, сообщает 24 канал.

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Как проходит митинг

Колонну сопровождают машины с громкими динамиками, из которых звучат патриотические песни. Активисты несут флаги с символикой своих организаций и плакаты. Возглавляет колонну ряд, который несет большой баннер "Запретить ватные партии". На них имеются символы партий Шария и "Оппозиционной платформы – за жизнь".



Стартовал митинг на Софиевской площади / Фото из твиттера Егора Шумихина

Активисты скандируют "Требование нации – запрет пророссийских организаций" и направляются к зданию СБУ на улице Владимирской. Там они собираются пикетировать ведомство с требованием запрета пророссийских партий.

Как проходит митинг Нацкорпуса – смотрите прямую трансляцию

В центре много полиции

Для контроля и безопасности полиции в центре Киева на время акции увеличилось. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители заступили на усиленное дежурство и пытаться не допускать провокаций.

Между тем, как сообщает Pavlovsky.news, центр Киева под конец рабочего дня сковали пробки. Движение регулируют патрульные.



Из-за митинга образовались пробки

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