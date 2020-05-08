В Киеве отключат горячую воду: известна дата

В Киеве на следующей неделе начнут испытания гидравлических теплосетей. Таким образом с 12 мая киевлянам снова отключат горячую воду.

Тестирование должны были начать еще в начале апреля – сразу после отопительного сезона, рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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В этом году несвоевременное начало испытаний связано с карантинными ограничениями как в Киеве, так и в остальной стране. Местная власть отложила это решение, поскольку во время карантина многие киевляне находились постоянно дома.

Теперь, учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний,

– сообщил Пантелеев.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах Киева для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

Испытания будут проходить поэтапно в каждой зоне теплоисточников, а на каждом участке они продлятся около двух недель.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт, и просим прощения у киевлян за это. Впрочем, иного способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет", – объяснил заместитель председателя КГГА.

Когда восстановят водоснабжение?Ежегодно процесс гидравлических испытаний затягивается на несколько месяцев. Например, в 2019-м на 4 – с апреля до августа. Учитывая, что в этом году горячую воду отключают почти на месяц позже, ее может не быть до сентября.