С сентября в Киеве может заработать "социальное такси". Сначала оно будет перевозить 170 детей с инвалидностью, а затем проект планируют расширить. В целом перевозки в спецтранспорте в Украине нуждаются 8 тысяч человек.

Если "социальное такси" или "инватакси для детей с инвалидностью" будет эффективно, то им смогут пользоваться все люди, которые в этом нуждаются, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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Транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозок людей на колясках. Но Киев пока покрывается не полностью,

– рассказала Марина Хонда.

По ее словам, в столице около 8 тысяч людей с инвалидностью требуют специального транспорта. Каждый год это количество растет. Чиновница говорит, что "социальное такси" решит эту проблему, хотя пилотный проект такси планирует перевозить всего 170 человек.

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