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      Киевлянин жестоко зарезал собаку своего знакомого во время ссоры

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      В Киеве мужчина убил собаку своего знакомого
      В Киеве мужчина убил собаку своего знакомого / unsplash.com

      27 октября в Киеве мужчина во время ссоры с приятелем нанес несколько ударов ножом в живот собаке. Животное умерло в ветеринарной клинике.

      Владелец собаки обратился к полицейским после того, как спасти любимца ветеринарам не удалось. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева, мужчины вместе отдыхали. Внезапно они начали ссориться из-за собаки, с которой пришел гость. Хозяин дома схватил нож и несколько раз всадил его в пса. От ран животное умерло в ветклинике.

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      Полицейские выясняют все обстоятельства для дальнейшей квалификации такого поступка задержанного.

      Киянин зарізав собаку
      Киевлянин зарезал собаку своего знакомого / Фото: патрульной полиции Киева

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Новости Киева
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