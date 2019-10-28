Киевлянин жестоко зарезал собаку своего знакомого во время ссоры

27 октября в Киеве мужчина во время ссоры с приятелем нанес несколько ударов ножом в живот собаке. Животное умерло в ветеринарной клинике.

Владелец собаки обратился к полицейским после того, как спасти любимца ветеринарам не удалось. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева, мужчины вместе отдыхали. Внезапно они начали ссориться из-за собаки, с которой пришел гость. Хозяин дома схватил нож и несколько раз всадил его в пса. От ран животное умерло в ветклинике.

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Полицейские выясняют все обстоятельства для дальнейшей квалификации такого поступка задержанного.



Киевлянин зарезал собаку своего знакомого / Фото: патрульной полиции Киева