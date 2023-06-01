А можно гр*баный Patriot на неделю забрать, – киевлянка возмутилась, что "не может выспаться"

В последнее время Россия часто атакует Киев "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Одна из жительниц столицы возмутилась не этим, а работе сил ПВО, которые ей якобы "мешают".

Женщина сделала виновными в обстрелах ЗРК Patriot, который помогает защищать столицу. Соответствующее видео с возмущениями киевлянки обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Киевлянка возмутилась, что не может выспаться из-за Patriot

В своем видеообращении женщина задала вопрос, можно ли Patriot "забрать на неделю" из Киева, чтобы она "смогла выспаться". Более того, она предложила зенитный ракетный комплекс переместить в это время в западные области.

Меня мучает один вопрос. А можно этот гр*баный Patriot забрать на неделю на западную Украину. Ничего личного, пусть не спят немножко они, как-то расслабленно чувствуют себя там, а мы поспим,

– возмутилась киевлянка.

В то же время женщина надеется, что после этих слов ее не вызовут в СБУ.

"Надеюсь, что за такое наша доблестная страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает", – подчеркнула киевлянка.

Возмущение киевлянки: смотрите видео

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