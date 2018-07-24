Киевлянка почти потеряла квартиру из-за мошенничества с документами

Жительница столицы обратилась в местную прокуратуру с жалобой на злоумышленника, который подделал доверенность и от имени владелицы незаконно продал квартиру в Киеве за почти четыре миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Правоохранительным органам удалось установить личность мошенника – им оказался 29-летний мужчина из Киевской области. Подозреваемого задержали, ему инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, а также использование заведомо подложных документов. За эти преступления Уголовный Кодекс предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители будут требовать в суде, чтобы тот утвердил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Тем временем суд уже наложил арест на квартиру потерпевшей, чтобы с этой недвижимостью нельзя было совершить другие незаконные действия.