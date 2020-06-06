На Киевщине 15-летний парень в третий раз угнал машину: что ему грозит
В Киевской области воспитанник центра реабилитации детей похитил грузовик. Это уже третье преступление, совершенное 15-летним парнем. Полиция объявила подозрение несовершеннолетнему серийному угонщику автомобилей.
На счету 15-летнего воспитанника центра социально-психологической реабилитации детей, что на Макаровщине, это уже третье преступление, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
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Специализация – незаконное завладение автомобилем и мотоциклом. На этот раз – грузовик,
– говорится в сообщении.
Как парням удалось угнать авто
Несовершеннолетний вместе со своим 11-летним товарищем убежал из центра примерно в 02:00. Чтобы далеко не идти пешком, он через зазор проник на частную территорию, которая находится под охраной.
Там угнал грузовой тягач МАN. Поиск был прост – где были открыты двери и ключи в замке зажигания.
Товарищи вдвоем путешествовали по полям района. Однако недолго – застряли в болоте.
На Киевщине несовершеннолетние угнали грузовик / Фото Нацполиции
Как малолетних злоумышленников разоблачили
Не очень расстроившись из-за транспорта, ребята пошли в соседнее село в магазин согреться. Там старшего узнала продавщица. Ведь юноша стал для местных "известным беглецом".
Она предложила детям чай и вкусности, а сама обратилась в полицию.
Выбрали авто с открытыми дверями и ключами / Фото Нацполиции
Что грозит детям
Когда правоохранители приехали, 15-летний парень признался в похищении грузовика и достал из кармана ключи от авто. Младшего беглеца ювенальные полицейские доставили в воспитательное учреждение, старшего – задержали.
Грузовик МАN работники полиции вернули владельцу.
В отношении несовершеннолетнего открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает заключение от 5 до 8 лет.