Киевские коммунальщики проводят обследование жилых домов на предмет недостаточного отопления

Город проводит обследование жилых домов, где люди жалуются на "недогрев". Наша цель – выявить причину и оперативно ее устранить, а там, где необходимо проводить более масштабные работы, например, капремонт системы отопления, запланировать в рамках городских программ.

Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил во время инспекции жилого дома на улице Московской, 15, где жители жаловались на недостаточную температуру отопления. Об этом пишет Официальный портал Киева.

"Ежесуточно на диспетчерскую "1557" поступают обращения относительно недостаточной температуры отопления. Мы должны определить и устранить причины возможного недогрева путем проведения совместных инспекций жилищно-эксплуатационных участков и исполнителей услуг – КП "Киевтеплоэнерго" или ООО "Евро-Реконструкция». Обнаружив причину проблемы, мы обнаруживаем и ответственных за ее устранения", – сказал он.

В Киеве проводятся также системные осмотры домов с так называемыми "недогревами", которые осуществляет городская жилищно-коммунальная инспекция (Управление самоуправляющегося контроля КГГА).

Он отметил, что, по практике, в доме могут быть: недостаточные параметры подачи теплоносителя – это ответственность теплоснабжающей компании; некорректная работа внутридомовой системы теплоснабжения, "воздушные пробки", их устранение – задача управляющей компании и ее подразделений – жилищно-эксплуатационных участков. Иногда фиксируется, что причиной нарушения работы домовой системы отопления являются сами жители, когда батареи выносят на балконы, прокладывают пол с подогревом или увеличивают количество секций на радиаторах и тому подобное.

В доме на улице Московской, 15 проблема недогрева была вызвана необходимостью регулирования подачи теплоносителя. Теплоснабжающая компания выполнит эту работу и до конца суток обеспечит надлежащее теплоснабжение.

"В любом случае мы будем реагировать на обращения киевлян относительно недогрева в квартирах, определять проблемы и устранять их. Безусловно, есть случаи, когда необходимо вкладывать значительные средства в реконструкцию системы отопления, это касается, в первую очередь, старых домов. В таких случаях действует программа софинансирования, что теперь более гибкую шкалу расходов на реконструкцию и переоснащение дома. Например, капремонт, техническое переоснащение инженерных сетей действует по пропорции – 85/15%. То есть город оплачивает 85% работ на улучшение и модернизацию внутредомовой системы теплоснабжения", – сказал Петр Пантелеев.