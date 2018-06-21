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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Киевский "Будивельник" не допустили к участию в Суперлиге

13 Читати новину українською
БК "Будивельник" может не сыграть в Суперлиге
БК "Будивельник" может не сыграть в Суперлиге / БК "Будивельник"

Федерация баскетбола Украины отказала киевскому "Будивельнику" в участии в украинской Суперлиге следующего сезона.

Причиной отказа в допуске клуба стала задолженность перед игроками, говорится на сайте ФБУ.

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"У "Будивельника" до сих пор остается нерешенной проблема с долгами перед игроками, что грозит применением последующих санкций как к клубу, так и к Федерации", – отметили в ФБУ.

Стоит отметить, что в письме ФБУ к "Будивельнику" указано, что заявка на участие в Суперлиге отклонена "до решения клубом вопроса о погашении существующей задолженности перед игроками". Следовательно, если "Будивельник" сумеет погасить задолженность еще до начала чемпионата, то сможет выступить в Суперлиге.

Отметим, что "Будивельник" – десятикратный чемпион Украины (последние раз – в 2017 году). В предыдущем сезоне команда заняла третье место.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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