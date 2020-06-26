В Киевской области снова усилили карантин: что запретили
Киевская областная власть снова решила усилить карантинные ограничения. К такому шагу прибегли из-за слишком высокой динамики распространения коронавируса на территории области.
О решении вновь усилить карантин сообщила Киевская областная государственная администрация.
Стоит знать Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список
Что ограничат с 26 июня:
- проведение массовых мероприятий в помещениях, а максимальное количество участников ограничить 10 людьми;
- работу заведений общественного питания сократили до 22 часов.
С 26 июня в Киевской области усилят контроль:
- соблюдение ограничений при пассажирских перевозках на городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении,
- соблюдение противоэпидемических ограничений на рынках,
- ежедневное проведение мониторинга противоэпидемических мероприятий.
Что известно о коронавирусе в Киевской области?
Прежде всего отметим, что сюда не относится город Киев, ведь столица имеет отдельный административный статус. Без Киева в области зафиксировали 2 тысячи 419 случаев коронавируса.
Только за последние сутки там зафиксировали 46 новых случаев. За все время пандемии в области умерли 48 человек.