Киевская областная власть снова решила усилить карантинные ограничения. К такому шагу прибегли из-за слишком высокой динамики распространения коронавируса на территории области.

О решении вновь усилить карантин сообщила Киевская областная государственная администрация.

Стоит знать Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

Что ограничат с 26 июня:

проведение массовых мероприятий в помещениях, а максимальное количество участников ограничить 10 людьми;

работу заведений общественного питания сократили до 22 часов.

С 26 июня в Киевской области усилят контроль:

соблюдение ограничений при пассажирских перевозках на городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении,

соблюдение противоэпидемических ограничений на рынках,

ежедневное проведение мониторинга противоэпидемических мероприятий.