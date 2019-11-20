Киеву понадобится от 5 до 10 лет, чтобы заменить маршрутки автобусами, – советник Кличко

Советник мэра Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что Киеву понадобится от 5 до 10 лет, чтобы избавиться от маршруток на городских маршрутах столицы.

Бахматов в интервью "LIGA.net" отметил, что проблема настолько объемная и критическая, что резко запретить их невозможно.

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От маршруток надо избавляться в том виде, в котором они есть... С маршрутками надо прощаться, а с людьми, которые инвестируют в маршрутки, нужно договариваться о создании совместных маршрутов, об управлении. Только не в плане маршрутных такси неприятных, грязных, как сейчас, а обычного транспорта – автобусов,

– считает советник мэра Киева.

По его словам, у столицы нет достаточно денег, чтобы мгновенно решить эту проблему.

Он также отметил, что только на троещинском маршруте оборот частных перевозчиков составляет около 1 миллиарда гривен в год, а их доля на этом направлении – 55-60%.

По подсчетам Максима Бахматова, примерно 247 тысяч человек в день пользуются маршрутками в Киеве.

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