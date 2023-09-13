Итоги встречи Путина с Ким Чен Ыном: политолог отметил, на что следует обратить внимание
Во Владивостоке Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, чтобы обсудить военную помощь. Однако вряд ли диктаторы смогли о чем-то договориться.
Политолог Валентин Гладких сказал 24 Каналу, что очень показательно отсутствие совместной итоговой пресс-конференции или по крайней мере заявления.
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"Ничего, кроме пропагандистских последствий и интерпретаций, этот визит за собой не потянет", – считает Пьяных.
Так, Россия может сколько угодно блефовать северокорейским оружием, а КНДР – ядерными технологиями Кремля. Однако мировые лидеры понимают, что Путин и Ким Чен Ын ни на что не способны без разрешения Китая.
Будут ли последствия, если диктаторы таки договорятся
Еще перед визитом Ким Чен Ына в Россию в США заявили, что обмен военной помощью между странами станет "огромной ошибкой" и приведет к их дальнейшей изоляции от цивилизованного мира.
Вице-президент США Камала Гаррис подчеркнула, что поиск помощи в КНДР свидетельствует об отчаянии страны-агрессора. Россия уже в тупике из-за огромных потерь в технике, которые неоткуда компенсировать.
В то же время разные эксперты, в том числе американский политолог Рамиз Юнус, считают, что любое вооруженное усиление страны-агрессора повлечет за собой еще более активную поддержку Украины со стороны ее партнеров.
Ким Чен Ын встретился с Путиным: основное
- Российский диктатор пожимал руку северокорейскому около 40 секунд, так что она чуть не посинела. На вопрос о военно-техническом сотрудничестве Путин ответил, что они обсудят все, не спеша.
- Лидер КНДР цинично назвал войну России против Украины "священной борьбой". Мол, страна-агрессор противостоит "гегемонистическим силам", защищая свой суверенитет.
- Кроме того, Ким Чен Ын похвалил "героическую" российскую армию и пожелал ей победы. Также северокорейский диктатор поднял бокал за здоровье Владимира Путина.