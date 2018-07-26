Ким Кардашян объяснила, почему выравнивает волосы пятилетней дочери Норт

Светская львица Ким Кардашян опубликовала фото своей 5-летней дочери Норт Вест с отцом Канье на своей странице в Instagram. Многие пользователи раскритиковали Ким из-за прямых волос девочки.

У девочки от природы густые вьющиеся волосы. Так, некоторые поклонники серьезно возмутились тем, что Норт выровняла волосы. Фаны подчеркивают, что это крайне вредная процедура в таком возрасте.

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Многие пользователи назвали это "издевательством" над ребенком: "Оставь волосы ребенка в покое, пусть сама выберет, вредить ли себе, когда вырастет", "Я отсюда чувствую жар, который повредил ее волосы" и другие.

Заметим, что Ким не первый раз сталкивается с такой реакцией. По ее словам, выровнять волосы девочке помог ее стилист.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 24 Лип 2018 р. о 7:39 PDT

Ким Кардашян на своей странице в Twitter написала, что позволяет дочери выравнивать волосы дважды в год: в день рождения и на вечеринку ко дню рождения.

She is allowed twice a year, on her birthday and birthday party! This pic was taken back in June on her bday https://t.co/f0WlCYnCEo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 июля 2018 г.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 7 Лип 2018 р. о 9:27 PDT