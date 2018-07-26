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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ким Кардашян объяснила, почему выравнивает волосы пятилетней дочери Норт

133 Читати новину українською
Ким Кардашян и Норт Вест
Ким Кардашян и Норт Вест / Фото из открытых источников

Светская львица Ким Кардашян опубликовала фото своей 5-летней дочери Норт Вест с отцом Канье на своей странице в Instagram. Многие пользователи раскритиковали Ким из-за прямых волос девочки.

У девочки от природы густые вьющиеся волосы. Так, некоторые поклонники серьезно возмутились тем, что Норт выровняла волосы. Фаны подчеркивают, что это крайне вредная процедура в таком возрасте.

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Многие пользователи назвали это "издевательством" над ребенком: "Оставь волосы ребенка в покое, пусть сама выберет, вредить ли себе, когда вырастет", "Я отсюда чувствую жар, который повредил ее волосы" и другие.

Заметим, что Ким не первый раз сталкивается с такой реакцией. По ее словам, выровнять волосы девочке помог ее стилист.

Ким Кардашян на своей странице в Twitter написала, что позволяет дочери выравнивать волосы дважды в год: в день рождения и на вечеринку ко дню рождения.

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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