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Ким Кардашян обсудила тюремную реформу с дочерью Трампа

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Twitter

Светская львица Ким Кардашян вместе с дочерью президента США Иванкой Трамп, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и экспертами обсудила реформу в тюрьмах, в частности о помиловании преступников, которые отбывают пожизненный срок за преступления, связанные с наркотиками.

Встреча состоялась в Белом доме, об этом сообщила сама Кардашян в своем микроблоге в Twitter.

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Все началось с мисс Элис. Я смотрела на нее, видела лица других заключенных, узнавала истории мужчин и женщин в тюрьмах – после этого поняла, что не могу остановиться на достигнутом. Пришло время для реальных системных изменений,
– объяснила свой визит в Белый Дом Ким.

"Большое рабочее заседание в Белом доме относительно путей улучшения процесса помилования с политическими лидерами и защитниками реформы системы уголовного правосудия", – сообщила Иванка Трамп на своей странице в Twitter.


Ким Кардашян, Джаред Кушнер, Иванка Трамп и эксперты / Twitter

Напомним, что Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилование. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывала пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенную ею впервые. Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды, после чего Ким первая сообщила помилованной женщине счастливую весть.

Теги: Ким Кардашян LifeStyle Новости США Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
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