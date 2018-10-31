Ким Кардашян подчеркнула пышную грудь ярким купальником: пикантное фото

Светская львица Ким Кардашян побывала на острове Бали, где провела сказочный отдых с детьми и своими сестрами. Кроме соблазнительных форм на морском побережье она хвасталась пляжными нарядами.

Для роскошного отдыха на берегу Индийского океана 38-летняя Ким надела сексуальный латексный купальник розового цвета, который дополнила парео такого же оттенка. Легкой накидкой она подвязала свой живот и уверенно покоряла побережье Бали. Подписчики засыпали комплиментами звезду соцсетей и отметили ее великолепные формы.

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Свой образ Кардашян дополнила стильными очками. Вместе с ней солнечные ванны принимала и ее старшая дочь Норт, которая тоже надела купальник розового цвета. Автором семейного снимка стал Маркус Хайд.



Ким Кардашян с дочкой Норт на Бали

Несколько дней назад Ким Кардашян также обнародовала видеоролик, в котором катается на качелях посреди пальм в том же купальнике.