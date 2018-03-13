21:20
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
3°C 0°C
  • среда
    3°C 0°C
  • четверг
    4°C -4°C
  • пятница
    2°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Ким Кардашян показала невероятное видео с отдыха в горах

251 Читати новину українською
Ким Кардашян показала видео с отдыха
Ким Кардашян показала видео с отдыха / Фото из открытых источников

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян удивила ловкой ездой на лыжах.

Соответствующее видео звезда опубликовала на странице в Instagram.

На черно-белых кадрах Ким Кадашян в лыжном снаряжении с легкостью спускается с горной вершины. На видео звезда выглядит очень опытной лыжницей, поскольку развивает большую скорость при езде и игриво маневрирует.

Читайте также: Ким Кардашян раскритиковали за змею, на которой выбит логотип Louis Vuitton: фото

Забавный факт: я умею кататься на лыжах!
– подписала запись Ким Кардашян.

Более 4 миллиона сторонников оценили неожиданное умение звезды и даже давали советы, как улучшить ее ловкость.

Fun Fact-I can ski! ️️. @yourboyfai The full video in color will be up on my app soon

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кто такая Ким Кардашян?
Это американская светская львица, модель и актриса в ток-шоу. Именно видеопроект принес знаменитости большую популярность. Первое видео Ким Кардашян сделала в 2007 году с мамой. Позже все члены семьи Кардашян стали участниками прибыльного телевизионного проекта.

Теги: LifeStyle отдых Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
сегодня, 20:24 Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали
259
Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
сегодня, 17:02 Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1019
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук