Ким Кардашян показала невероятное видео с отдыха в горах

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян удивила ловкой ездой на лыжах.

Соответствующее видео звезда опубликовала на странице в Instagram.

На черно-белых кадрах Ким Кадашян в лыжном снаряжении с легкостью спускается с горной вершины. На видео звезда выглядит очень опытной лыжницей, поскольку развивает большую скорость при езде и игриво маневрирует.

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Забавный факт: я умею кататься на лыжах!

– подписала запись Ким Кардашян.

Более 4 миллиона сторонников оценили неожиданное умение звезды и даже давали советы, как улучшить ее ловкость.

Кто такая Ким Кардашян?

Это американская светская львица, модель и актриса в ток-шоу. Именно видеопроект принес знаменитости большую популярность. Первое видео Ким Кардашян сделала в 2007 году с мамой. Позже все члены семьи Кардашян стали участниками прибыльного телевизионного проекта.