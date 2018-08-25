Ким Кардашян показала осенний тренд, который будут носить все модницы

Светская львица и реалити-звезда Ким Кардашян показала новый откровенный "look", принт в котором станет как никогда актуальным этой осенью.

Несмотря на то, что у Ким Кардашян уже давно сформировался свой особый стиль, к созданию которого в большей степени присоединился ее муж Канье Уэст, звезда все же иногда использует модные тренды.

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На этот раз Instagram-знаменитость опубликовала новое фото, в котором показала свой светский выход: брюки с крокодиловым принтом и обтягивающий свитер с откровенным декольте со змеиным принтом. Для завершения образа стилисты Ким также сделали ей нюдовий макияж с собственной линейкой косметики KKWBEAUTY.



Ким Кардашян в новом образе



Как ранее для LIifeStyle 24 рассказывали модные блоггеры, именно животные принты будут очень популярными осенью 2018. Сюда же можно отнести и леопардовый принт, который вернется в модный мир из 2000-х. Поэтому, если увидите вещи на прилавках магазинов с животными принтами – не задумывайтесь и обязательно формируйте свой стильный образ.