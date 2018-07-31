Ким Кардашян поразила своей фигурой и назвала точный вес: фото

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян продолжает поражать поклонников своим новым образом. Кроме новой короткой прически, 37-летняя Ким продемонстрировала подтянутую обольстительную фигуру.

В понедельник, 30 июля, Ким Кардашян стала гостьей телешоу Джимми Киммела.

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Для выхода звезда надела облегающие вельветовые черные леггинсы от Lisa Marie Fernandez. Ким соединила их с укороченным топом, одна лямка которого была завязана.

Интересно, что обувь Ким выбрала из коллекции своего мужа Канье Уэста Yeezy – прозрачные сабо на каблуке. Светская львица завершила образ футуристическими солнечными очками.

Кроме того, Кардашян рассказала в Instagram-сториз, что вес ее тела составляет 119 фунтов (около 54 килограммов).

"Сейчас я вешу 119 фунтов – без наращенных волос, конечно", – отметила Ким.