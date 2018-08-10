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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ким Кардашян посветила фигурой в очень коротеньком платье: фото

122 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Daily Mail

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардяшян", светская львица Ким Кардашян показала свою фантастическую фигуру в смелом образе.

Сейчас 37-летняя Кардашьян как никогда довольна своим телом и теперь появляется на публике в дерзких и провокационных образах.

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Так, во время празднования 21-летия сестры Кайли Дженнер Ким выбрала коротенькое платье яркого розового цвета.


Ким не упустит ни одного случая показать свои формы

На платье были глубокие вырезы, которые продемонстрировали формы Кардашян. Звезда дополнила провокационный образ прозрачной неоновой сумочкой и босоножками с тонкими полосками.


Ким Кардашян

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Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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