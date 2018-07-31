Ким Кардашян снималась топлес, когда ей позвонил Трамп

Светская львица Ким Кардашян принимала участие в эротической фотосъемке, когда во время процесса ей позвонил президент США Дональд Трамп, чтобы договориться о встрече.

Об этом звезда рассказала в комедийном телешоу Джимми Киммела, передает People.

Ким призналась, что была шокирована звонком в такой неожиданный момент.

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Я голая, и звонит мой телефон, а я вся такая нарядная. Я накинула халат и на протяжении всей фотосессии аж глаза выпячивала, потому что "Боже мой, чудеса действительно случаются,

– поделилась Кардашян.

Несмотря на волнение она дознялась в фотоистории, а на вопрос ведущего Киммела о том, сообщила ли она Дональду Трампу, что в момент звонка была голой, Ким ответила, что нет.

Возможно, Кардашян тогда снималась для кампейна собственных духов KKW Body Fragrance, где полностью обнажилась перед фотокамерами.

Напомним, что Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом в конце мая, чтобы обсудить тюремную реформу и помилование. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывала пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые. Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды, после чего Ким первая сообщила помилованной женщине счастливую весть.