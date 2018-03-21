Ким Кардашян в пышном розовом платье снялась для глянца: гламурные фото
Многодетная мама и звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит экспериментировать, когда речь идет о фотосессии в журналах.
37-летняя звезда для съемок всегда примеряет абсолютно новые образы. Например, для нового выпуска журнала ODDA Ким позировала в пышном платье, а ее образ дополнили трендовые тонкие очки.
Читайте также: Ким Кардашян показала сексуальную фигуру в съемке для Elle: фото
Ким Кардашян для ODDA
Кардашян снималась на территории дома в Hollywood Hills
В фотосессии Кардашян еще блондинка. Как известно, после блонда она изменила цвет волос на розовый, а потом перекрасилась в брюнетку.
Ким работала с главным редактором издания и стилистом съемки Дэвидом Мартином.
Источник: Daily Mail
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии