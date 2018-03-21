Ким Кардашян в пышном розовом платье снялась для глянца: гламурные фото

Многодетная мама и звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит экспериментировать, когда речь идет о фотосессии в журналах.

37-летняя звезда для съемок всегда примеряет абсолютно новые образы. Например, для нового выпуска журнала ODDA Ким позировала в пышном платье, а ее образ дополнили трендовые тонкие очки.

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Ким Кардашян для ODDA

Кардашян снималась на территории дома в Hollywood Hills

В фотосессии Кардашян еще блондинка. Как известно, после блонда она изменила цвет волос на розовый, а потом перекрасилась в брюнетку.

Ким работала с главным редактором издания и стилистом съемки Дэвидом Мартином.