Ким Кардашян впервые посетила Париж после жуткого ограбления

Знаменитая светская львица Ким Кардашян впервые посетила столицу Франции после дерзкого инцидента в отеле Парижа два года назад.

Об этом сообщает ENews.

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Ким Кардашян с мужем Канье Уэстом посетили модный показ новой колекции Louis Vuitton во время Парижской недели моды.

Ким чувствует себя комфортно, потому что Канье постоянно рядом. Но она усилила охрану из-за огромного количества папарацци. Она всегда любила этот город и хочет посещать его регулярно,

– отмечают инсайдеры.

Заметим, что на этот раз Ким Кардяшян не надевала никаких драгоценных украшений, кроме простого обручального кольца. Западные СМИ подчеркивают, что это из-за страха быть ограбленной еще раз.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 21 Чер 2018 р. о 2:55 PDT

Напомним, Ким Кардашьян ограбили в ночь на 3 октября в Париже. Вооруженные злоумышленники ворвались в ее гостиничный номер и, угрожая оружием, похитили драгоценностей на несколько миллионов долларов. В полиции говорят о пятерых нападавших, секретарь Кардашьян утверждает, что злоумышленников было двое, они были переодеты в форму полицейских.



Ким посля ограбления полгода находилась в депрессии и никуда не выходила. Звезда даже пропустила неделю моды в Париже – впервые за несколько лет.