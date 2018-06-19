Ким Кардашян взялась за дело помилования еще одного преступника

Светская львица Ким Кардашян, похоже, взялась за благотворительность совсем другого формата и начала помогать преступникам, которых пожизненно посадили в американских тюрьмах. После помилованного наркодилера Элис Джонсон, женщина взялась за убийцу Кевина Купера.

Как сообщают в издании The Sun, 59-летнему мужчине грозит пожизненное заключение за убийство четверых человек. Ужасный случай произошел еще в 1983 году в Калифорнии, но по словам адвоката Кевина Купера, тогда его подставили следователи, занимавшиеся этим делом. Они вроде подделали результаты ДНК, которую собирали с его футболки.

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Тогда человек был приговорен к смертной казни в 1985 году и с тех пор находится в камере смертников. По просьбе адвоката у губернатора Калифорнии Джерри Брауна провести повторный анализ ДНК, тот отказал. Из-за этого Ким Кардашян решила восстановить справедливость и заняться делом помиловании заключенного мужчины.

В своем Twitter звезда обратилась к чиновнику с просьбой разрешить повторную проверку данных ДНК. Однако пока неизвестно, отреагировал ли губернатор на обращение Ким.

Governor Brown, can you please test the DNA of Kevin Cooper? https://t.co/MB4kE03sC4 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 16 червня 2018 р.

Напомним, что Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывала пожизненное заключение без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенную ею впервые. Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды, после чего Ким первая сообщила помилованной женщине счастливую весть.