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Наилучшие фильмы легендарного режиссера Киры Муратовой

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Умерла Кира Муратова: наилучшие фильмы украинского режиссера
Умерла Кира Муратова: наилучшие фильмы украинского режиссера / Фото из открытых источников

Знаменитый украинский режиссер Кира Муратова, которая умерла вчера, 6 июня, оставила после себя большое творческое наследие, которое насчитывает не один десяток фильмов. Предлагаем узнать, какие кинокартины заслуживают, чтобы их посмотрели теплым летним вечером.

Кира Муратова, которая умерла на 84-м году жизни, за свою карьеру стала создателем более 20 фильмов. Два первых фильма "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее настоящей знаменитостью.

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Свою карьеру украинский режиссер завершил в 2012 году. Ее последними работами стали драмы "Мелодия для шарманки" (2012) и "Вечное возвращение. Кастинг" (2009). В 2017 году женщина даже вошла в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей самой престижной премии "Оскар", а в 1990-м году получила Гран-при Берлинского кинофестиваля за фильм "Астенический синдром".

Умерла Кира Муратова: наилучшие фильмы украинского режиссера

Кира Муратова всегда отличалась своим особым стилем в создании фильмов. Режиссер даже сама снялась в семи картинах. Поэтому предлагаем посмотреть подборку следующих фильмов, которые рассказывают о любви, жизненных трудностях и семейных ценностях.

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"Короткие встречи", 1967

В одной из первых киноработ Муратова стала как режиссером, так и главной героиней фильма. В фильме говорится о том, как одного мужчину Максима любят две женщины – жена Валентина Ивановна и работница в чайной Надя. Мужчина сомневается, с кем связать свою дальнейшую жизнь.

Короткие встречи, 1967: смотреть трейлер фильма онлайн

 

"Опасные гастроли", 1969

Еще один героико-приключенческий музыкальный фильм, где Муратова сыграла главную роль революционерки Нины Александровны, показывает, как в 1910 году в Одессе через морской порт передавали нелегальную литературу в Россию. А исполнителями такой миссии стали артисты "театра", которые гастролировали из Европы в Россию, передавая запрещенные книги.

Опасные гастроли, 1969: смотреть видео онлайн

 

"Долгие проводы", 1971

Одна из самых известных кинолент покойной Муратовой рассказывает о матери-одиночке, которая всю свою молодую жизнь посвятила воспитанию сына Саши. Но когда сын подрос и отправился на летний отдых к своему отцу, он понял, что хочет жить с отцом. Женщина не может смириться с таким фактором и разрывает отношения с родным сыном.

Долгие проводы, 1971: смотреть трейлер фильма онлайн

 

"Астенический синдром", 1989

Знаменитая кинолента, которая получила признание в Европе, показывает две, не связанные между собой истории: черно-белая история о женщине, которая похоронила своего любимого мужа и находится в состоянии постоянной депрессии, и о мужчине-учителе, который из-за астенического синдрома засыпает в метро.

Астенический синдром, 1989: смотреть трейлер фильма онлайн

 

"Сад желаний", 1987

Знаменитая кинокартина, которая рассказывает о последнем лете перед военными действиями на территории СССР в 1941 году. Кира Муратова там тоже сыграла роль колдуньи, которая открыла правду о войне и дальнейшей трагической судьбе некоторых героев.

Сад желаний, 1987: смотреть видео онлайн

 

Напомним, что украинский режиссер Кира Муратова ушла из жизни 6 июня. Об этом сообщил журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюсер Юрий Минзянов. Причина смерти Муратовой до сих пор не указывается.

Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Потери Кино
Источник: 24 Канал
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