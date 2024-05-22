Блефует ли Китай, угрожая поставлять летальное оружие России
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс сообщил, что Китай будет поставлять летальное оружие России, которое она планирует использовать в войне против Украины. Этому предшествовало турне Си Цзиньпина по странам Европы.
Также недавно в Пекине с визитом находился Владимир Путин. Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, если Китай действительно пойдет на такой шаг, это повлечет очень драматические изменения в системе международных отношений.
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Игра мышцами
Предоставление китайского летального оружия России не останется без реакции со стороны Соединенных Штатов, а также Европейского Союза. Это повлечет нагнетание атмосферы конфронтации, которая в конечном итоге может весьма пагубно повлиять на человеческую цивилизацию.
Поэтому со стороны Китая это скорее игра мышцами и попытка подтолкнуть государства, которые сегодня поддерживают Украину, к корректировке их позиции. Однако, думаю, Китай воздержится от этого весьма опасного шага,
– отметил политолог.
Пекин может лишь рассматривать возможность такого шага. Хотя уже сам его факт вызывает определенную встревоженность в Украине, а также у западных партнеров.
"Это повлияет непосредственно на российско-украинскую войну, но на самом деле она является для Китая лишь инструментом, с помощью которого он пытается усилить свои позиции на международной арене", – отметил Гладких.
Все будет зависеть от реакции Запада
Поэтому эти заявления Пекина связаны с его отношениями с одной стороны с Вашингтоном, а с другой – с Брюсселем или отдельными европейскими государствами.
Они имеют множество болезненных нерешённых вопросов, в частности, торговых, движения технологий, безопасности, вопрос Тайваня, Тибета, Гонконга, ядерной и энергетической безопасности и тому подобное.
Китай хочет разыграть эту карту с максимальной пользой для себя. Однако эта карта не является джокером и она также может быть битой,
– предположил политолог.
Далее все будет зависеть от реакции Запада на этот вызов относительно глобальной безопасности.
"Если Китай считает, что сможет блефовать и шантажировать таким образом западные страны, то это может плохо для него закончиться", – отметил Валентин Гладких.
Больше о "сотрудничестве" между Китаем и Россией
- Министр обороны Великобритании сделал заявление о том, что Пекин или уже поставил, или планирует передать летальное оружие России. Об этом свидетельствуют данные американской и британской оборонной разведки.
- Ранее сообщалось, что китайская компания Iflight помогала России в войне против Украины, поставляя беспилотники в обход санкций.
- Также западные СМИ писали о том, что с начала войны значительно вырос экспорт в Россию китайских товаров, которые могут использовать в военной сфере.
- В частности компания Shantou Honghu Plastics из Китая прислала России тысячу дронов в течение двух месяцев. А другая китайская компания – Hems999 поставила россиянам два вертолёта в начале полномасштабного вторжения.