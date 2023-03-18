"Интересной будет реакция США": стало известно, что Китай поставлял оружие России

Китай в течение года с начала полномасштабной войны в Украине удерживал достаточно нейтральную позицию, а недавно и вовсе заявил о своем "мирном плане". Однако появились доказательства, что Пекин помогал России амуницией и оружием.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Летом 2022 под видом оружия для охоты Китай передавал России винтовки.

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Стало известно, что Китай поставлял России оружие в обход санкций через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, утверждает издание Politico.

Что передавал Китай

В июне 2022 года один из крупнейших военных подрядчиков Китая присылал российской компании винтовки, созданные по образцу американской штурмовой винтовки М16, отмеченные как гражданские для охоты, рассказал Жданов.

Также другие компании были замечены в поставках военной амуниции, среди которых военная форма, бронежилеты, каски и т.д.

Интересно, как теперь на это отреагируют Соединенные Штаты Америки в смысле санкций. Это, кстати, очень сильно ослабит позицию Китая в переговорном вопросе с США.

– подчеркнул эксперт.

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Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

На официальном правительственном сайте России появились сообщения, что лидер Китая Си Цзиньпин приедет в Россию в период с 20 по 22 марта, однако сам Китай этого не подтверждал, заметил Жданов.

Россия анонсирует, что в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между Китаем и Россией, партнерства и стратегического взаимодействия. Также указано, что будет подписан ряд важных двусторонних документов.

Вопрос в том, как Си день будет общаться с человеком, на которого выдан уголовный ордер Международного уголовного суда на арест. Возможно, Си лично вручит Путину повестку в Гаагу,

– иронически добавил Жданов.

Что известно о предполагаемом визите Путина в Москву