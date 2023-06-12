Ума не занимать: Кадыров решил похвастаться, но жестко подставил Китай
Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров 6 июня опубликовал в сети видео с новой партией военной техники. Украинские и западные аналитики опознали китайские бронеавтомобили Tiger.
Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, даже если это не была прямая поставка из Китая, следует ожидать санкций.
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"То есть Кадыров просто подставил Китай, и теперь обязательно будут новые санкции против китайских компаний", – сказал Тизенгаузен.
Кадыров жестко подставил Китай: смотрите видеоОбратите внимание! Бронемашина Tiger создана на базе грузового автомобиля повышенной проходимости, благодаря чему обладает высокой мобильностью при бездорожье. Машина гарантирует защиту от патронов 7,62 мм. Выполняет широкий круг задач как машина скорой помощи, командного пункта, службы безопасности и правоохранительных органов.
Не все так просто
Вооруженный рынок достаточно велик и сложен, поэтому официальный Китай может быть не причастен к поставке Tiger. Возможно, покупка прошла через частные компании в частных компаниях.
Однако остается фактом, что китайские бронемашины оказались на вооружении российской армии. Реакция Украины и мира не заставит себя ждать.
Украинско-китайские отношения: последние новости
- Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине. Речь идет о политическом решении "кризиса" и скорейшем возобновлении переговоров между Украиной и Россией.
- В то же время на "Диалоге Шангри-Ла" Китай откровенно обвинил Запад в разжигании новой холодной войны и нападении России на Украину.
- В ответ министр обороны Алексей Резников, сидевший в то время возле китайского представителя, сдержанно отметил, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры с террористами. Однако уже сегодня Киев готов принять Пекин как посредника в мирной инициативе по завершению войны, но при условии освобождения всех оккупированных территорий.
- Как известно, 16 – 17 мая китайский спецпредставитель посетил Киев с дипломатическим визитом. На брифинге обсудили украинскую "формулу мира" и проинформировали Ли Хуэя о преступлениях, совершаемых Россией на временно оккупированных территориях.