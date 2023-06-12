Ума не занимать: Кадыров решил похвастаться, но жестко подставил Китай

Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров 6 июня опубликовал в сети видео с новой партией военной техники. Украинские и западные аналитики опознали китайские бронеавтомобили Tiger.

Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, даже если это не была прямая поставка из Китая, следует ожидать санкций.

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"То есть Кадыров просто подставил Китай, и теперь обязательно будут новые санкции против китайских компаний", – сказал Тизенгаузен.

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Не все так просто

Бронемашина Tiger создана на базе грузового автомобиля повышенной проходимости, благодаря чему обладает высокой мобильностью при бездорожье. Машина гарантирует защиту от патронов 7,62 мм. Выполняет широкий круг задач как машина скорой помощи, командного пункта, службы безопасности и правоохранительных органов.

Вооруженный рынок достаточно велик и сложен, поэтому официальный Китай может быть не причастен к поставке Tiger. Возможно, покупка прошла через частные компании в частных компаниях.

Однако остается фактом, что китайские бронемашины оказались на вооружении российской армии. Реакция Украины и мира не заставит себя ждать.

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