Кьяра Ферраньи умилила сеть волшебным фото с сыном

Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, которая в этом году родила первенца, завораживает социальные сети фотографиями с сыном Лео.

Кьяра традиционно опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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Сейчас блогерша отдыхает с семьей на острове Ибица. На фотографии 31-летняя Ферраньи держит малыша на руках, который смотрит прямо в камеру и улыбается.



Поклонники пары заметили, как подрос "Леончино" и подчеркнули его невероятную схожесть с родителями.



"Мы готовы ехать домой в Милан на пару дней, а потом на Сицилию", – сообщила звезда фанатов во снимком.



Кьяра Ферраньи с сыном Лео / Instagram

Напомним, 19 марта у звездной пары родился сын Лео. Так, накануне вся звездная семья праздновала пять месяцев сына.

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.



Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.