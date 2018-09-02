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Кэндис Сванепул пикантно прикрыла руками голое тело: фото 18+

300 Читати новину українською
Кендис Сванепул
Кендис Сванепул / Instagram / @angelcandices

"Ангел" Victoria's Secret и супермодель Кэндис Сванепул опубликовала новое фото в профиле Instagram, где в крошечном бикини оголила свою грудь.

Звезда уже не впервые публикует интимные фото, на которых предстает почти полностью обнаженной. Кэндис решила в очередной раз порадовать поклонников "голым" фото. Автором снимка стал фотограф Грег Кадель, который ранее снимал ее у на морском побережье.

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Кендис Сванепул 

Художник также опубликовал серию архивных фото, на которых кроме эротического фото звездная мама Сванепул позирует в стильном купальнике и купается в солнечных лучах.

 

Также несколько дней назад модель опубликовала соблазнительное фото, на котором примерила лишь пикантное спортивное белье и короткий топ, позируя на кровати.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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