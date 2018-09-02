Кэндис Сванепул пикантно прикрыла руками голое тело: фото 18+

"Ангел" Victoria's Secret и супермодель Кэндис Сванепул опубликовала новое фото в профиле Instagram, где в крошечном бикини оголила свою грудь.

Звезда уже не впервые публикует интимные фото, на которых предстает почти полностью обнаженной. Кэндис решила в очередной раз порадовать поклонников "голым" фото. Автором снимка стал фотограф Грег Кадель, который ранее снимал ее у на морском побережье.

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Кендис Сванепул

Художник также опубликовал серию архивных фото, на которых кроме эротического фото звездная мама Сванепул позирует в стильном купальнике и купается в солнечных лучах.

Допис, поширений Greg Kadel Studios (@gregkadelstudios) 27 Сер 2018 р. о 2:28 PDT

Также несколько дней назад модель опубликовала соблазнительное фото, на котором примерила лишь пикантное спортивное белье и короткий топ, позируя на кровати.