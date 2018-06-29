16:04
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
28°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Кэти Холмс и Джейми Фокс разошлись после 5 лет тайного романа,– СМИ

64 Читати новину українською
Кэти Холмс и Джейми Фокс разошлись
Кэти Холмс и Джейми Фокс разошлись / www.gettyimages.in

Экс-супруга актера Тома Круза, Кэти Холмс, держала роман с Джейми Фоксом в секрете около 5 лет. И когда в мае этого года начали появляться слухи об их предстоящей свадьбе, пара порвала отношения.

Об этом сообщают инсайдеры в издании Radar Online.

По словам западных СМИ, несмотря на планирование свадьбы в Париже, а после отправиться в медовый месяц, 39-летняя Кэти решила разойтись с 50-летним киноактером Джейми Фоксом.

Читайте также: Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон вернулась к бывшему парню: фото

"Кэти просто не могла решить некоторые вопросы с доверием", – рассказал близкий к актрисе источник.

Информаторы сообщают, что одна из причин расставания оказалась очень странной. Согласно договору, подписанному Кэти Холмс после развода с Томом Крузом, она не должна была выставлять на публику свои отношения с кем-либо в течение пяти лет. Но по окончании официального срока, Фокс по-прежнему настаивал на тайном романе, в то время как Кэти прятаться больше не хотела.

Джейми – большой любитель шумных вечеринок, где часто флиртует с девушками. Кэти было очень трудно не ревновать и не переживать,
– добавил источник.

Кэти Холмс и Джейми Фокс в пре-вечеринке "Грэмми" 2018

Известно, что Холмс тяжело переживает разрыв отношений, но официальный представитель актрисы уже успел заверить всех поклонников пары, ни о каком разрыве и речи быть не может.

"Это полностью неверная информация, – сообщила порталу People Лесли Слоун, фактически подтвердив то, что Кэти и Джейми являются парой, но она так ничего не сказала о предстоящем бракосочетании.

Правда это или нет, но бывшей жене Тома Круза приписывали роман с Джейми еще с 2013 года. Уже через четыре года они позволили себе продемонстрировать отношения, когда открыто от папарацци гуляли по пляжу, держась за руки. В 2018 году они впервые появились вместе на одном событии (пре-вечеринке премии "Грэмми"), флиртуя друг с другом, но публично не показывая свои отношения.

Читайте также: 12-летняя дочь Тома Круза поддержала ЛГБТ-марш необычным способом

Кэти Холмс была замужем за Томом Крузом с 2006 по 2012 год, от которого родила дочь Сури. У Джейми Фокс есть две дочери – Аннализ Бишоп от Кристин Граннис и Коринна Фокс.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Звездные разводы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сегодня, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 122
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сегодня, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 145
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сегодня, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 115
Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
сегодня, 12:14 Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
Наталія Лебідь 379
Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
сегодня, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 224
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук