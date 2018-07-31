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Клер Фой не доплатили круглую сумму за главную роль в сериале "Корона"

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Клер Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона"
Клер Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона" / www.imdb.com

Британская киноактриса Клер Фой развеяла слухи о доплате ей 250 тысяч долларов за роль в сериале "Корона", которая принесла ей "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров.

Об этом звезда призналась в интервью Al Arabiya. 34-летняя звезда опровергла слухи о том, что создатели сериала доплатят ей дополнительных 250 тысяч долларов.

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Многие писали, что мне доплатили. Но я никогда ничего об этом не говорила. И продюсеры не делали подобных заявлений тоже. Все это стало частью огромной дискуссии о гендерном неравенстве в оплате труда не только в киноиндустрии, но и в музыкальной сфере, в журналистике, в других направлениях,
– прокомментировала слухи в СМИ Клер Фой.

Еще в марте стало известно о заниженном гонораре Клер Фой, сыгравшей в ленте Елизавету II по сравнению с ее экранным мужем Мэттом Смитом. Тогда же продюсеры обещали не допускать такой ошибки в следующих сезонах, а сама актриса добавляет, что для нее было неожиданностью обнаружить себя в центре истории с гендерным неравенством.

Стоит добавить, что Клер Фой в 2017 году получила за свою работу в фильме "Золотой глобус" и номинацию на "Эмми". Также недавно был обнародован очередной список номинантов на телевизионную премию "Эмми-2018", где сериал "Корона" попал в список номинантов в категории "Лучший драматический сериал", а Клер Фой –опять в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале".

Напомним, что третий сезон сериала "Корона" стримингового сервиса Netflix выйдет на телеэкраны с "новой" Елизаветой II – ее роль выполнит британка Оливия Колман. Будущий сезон покажет события 1960-70-х годов. О премьере новых эпизодов пока ничего неизвестно.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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