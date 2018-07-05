Клетка и красный бант: в каком платье Мелания Трамп праздновала День независимости США

Американский президент Дональд Трамп с женой Меланией организовали пикник для семей военных в Белом доме в честь национального праздника – Дня независимости США.

На праздничном событии Мелания появилась в романтическом, нежном и несколько простом образе. Она выбрала платье-макси в мелкую бело-синюю клетку с большим красным бантом на талии, а также классические красные лодочки.

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Мелания и Дональд Трамп

Свой образ она дополнила стильной укладкой и макияжем с акцентом на румянах.

Во время выступления Дональда Трампа Мелания стояла рядом и внимательно слушала его речь. Завершилось празднование фейерверком, за которым супруги наблюдали с балкона Белого дома.

Мелания выбрала романтический "лук"

Фото: Getty Images

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 4 Лип 2018 р. о 7:34 PDT