Клетка и красный бант: в каком платье Мелания Трамп праздновала День независимости США
Американский президент Дональд Трамп с женой Меланией организовали пикник для семей военных в Белом доме в честь национального праздника – Дня независимости США.
На праздничном событии Мелания появилась в романтическом, нежном и несколько простом образе. Она выбрала платье-макси в мелкую бело-синюю клетку с большим красным бантом на талии, а также классические красные лодочки.
Читайте также: Как звезды отметили День независимости США: яркие фото из соцсетей
Мелания и Дональд Трамп
Свой образ она дополнила стильной укладкой и макияжем с акцентом на румянах.
Во время выступления Дональда Трампа Мелания стояла рядом и внимательно слушала его речь. Завершилось празднование фейерверком, за которым супруги наблюдали с балкона Белого дома.
Мелания выбрала романтический "лук"
Фото: Getty Images