Свое 49-летие в ночь на 19 июля отметил мэр Киева Виталий Кличко. Происходил праздник на пляжном курорте под Каневским водохранилищем в сопровождении живой музыки и с грандиозным салютом.

В ТСН рассказали, что видео со дня рождения Виталия Кличко опубликовала в фейсбуке солистка группы Do not Tell Mom cover band ("Не говори маме") Маришка Грин.

К теме Виталию Кличко – 49: чемпионский путь легендарного украинца

Сейчас такого сообщения на странице Грин нет. Но несмотря на это видео уже появилось в ютубе от пользователя с ником "Юрий Пидгулько".

В записи певица показала феерический салют , который длился примерно минуту под известный хит рок-группы AC/DC Hells Bells. Также там звучат поздравления в сторону Кличко и соответствующие призывы ведущего.

Селфи с Кличко Маришки Грин со ссылкой на ее же страницу опубликовала " Страна ". Фото этих у певицы также по состоянию на 20 июля в фейсбуке нет.



Виталий Кличко и Маришка Грин на праздновании 49-летия мэра Киева / Фото "Страна"



Концерт на праздновании дня рождения Кличко / Фото "Страна"

Мероприятие проходило, по информации издания, на берегу Каневского водохранилища на пляжном курорте клубного типа Senator Beach Club у Переяслава-Хмельницкого.

Салют на дне рождения Виталия Кличко: смотрите видео