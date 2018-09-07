Кличко и Льюис встретились в Лондоне и вспомнили свой легендарный поединок: фото

Легендарные трехкратные чемпионы супертяжелого дивизиона - почетный "Вечный" чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко и экс-абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис встретились в Лондоне на мероприятии, которое посвящено карьере Льюиса.

Боксеры вспомнили и обсудили свой легендарный бой, который состоялся в 2003 году в Лос-Анджелесе. Тогда поражение засчитали Кличко, поскольку бой остановили врачи и судьи из-за сильного рассечения на лице украинского боксера.

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Это был самый сложный бой в моей карьере. Эксперты его назвали боем десятилетия. Прошло много лет, но до сих пор продолжаются дискуссии относительно того, кто же тогда победил. Я считаю, что не проиграл. И сегодня я говорю: спасибо Леноксу Льюису за шанс, за возможность боксировать с одним из сильнейших боксеров мира, – сказал Кличко во время мероприятия в Лондоне.

Кличко и Льюис вспомнили свой легендарный поединок

Он также отметил, что до сих пор сожалеет, что не произошло поединка-реванша. После боя с Виталием Кличко Ленокс Льюис завершил профессиональную карьеру. Но боксеры продолжили общаться и дружить.

Льюис согласился приехать в Киев

"Виталий – мой друг, я его очень уважаю. И обязательно приеду в скором времени в Киев, раз он меня пригласил", – отметил Льюис.

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Отметим, еще одна встреча двух легенд мирового бокса состоится в Киеве, в рамках 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в столице Украины. Льюис уже подтвердил свое участие.

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