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Кличко и Степанов названы лучшими региональными лидерами Украины

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Киев
Киев / dsnews.ua

Глава КГГА Виталий Кличко и губернатор Одесской области Максим Степанов названы лучшими региональными лидерами Украины.

Такой рейтинг опубликовал журнал "Деловая столица".

Киев занял первое место по экспорту товаров, притоку прямых иностранных инвестиций, освоенных капитальных инвестиций и выполненных строительных работ (на душу населения). Однако, Киев не справился с проблемой падения промпроизводства – за год падение составило 4,2%.

В свою очередь, Одесская область стала лидером по динамике промышленности: промпроизводство выросло на 12,2% по сравнению с 2016 г., хотя в среднем по Украине наблюдался рост лишь на 0,4%. В частности, продукция пищевой промышленности выросла на 21,2%, производство изделий из резины и пластмасс – на 15,3%, метизов – на 15,6%, - отмечают журналисты издания.

Отметим, в 2018 году губернатор Одесской области надеется сохранить высокие темпы промышленного роста, для чего вводится принцип "единого окна" для инвесторов. Так в результате двух меморандумов с компаниями из Сингапура и США, ожидается приток иностранных инвестиций в 300 млн долл. Также ожидаются иностранные инвестиции в суммарном объеме 200 млн долл. в строительство солнечных электростанций.

В своем исследовании "Деловая столица" подвела итоги развития регионов за 2017 год. Журналисты сравнили показатели 23-х мирных регионов по двадцати общественно значимым критериям, используя официальные данные Госкомстата.

Теги: Новости Киева КГГА Виталий Кличко Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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