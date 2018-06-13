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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Кличко: Мы не дадим "Нафтогазу" издеваться над киевлянами

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Виталий Кличко
Виталий Кличко

Около 3 тысяч жилых домов столицы остаются без горячей воды. Причина - отказ НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор с созданным коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" на поставку газа.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, "Нафтогаз" настаивает, чтобы Киев взял на себя миллиардные долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", говорится на сайте партии УДАР.

Кличко отметил, что город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год. К тому же, часть этой задолженности – это штрафы и пени, которые не имеют источника погашения. Более того, часть долга оспаривается в суде. И город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена. И это является предметом судебных разбирательств. Статья закона, на которой настаивает "Нафтогаз", – спорная и не может обязать город взять бремя миллиардных долгов без детального анализа. По словам мэра столицы, таковы выводы не только городских специалистов, но и экспертов международных аудиторских компаний из "большой четверки".

"Одно дело – долги киевлян за потребленную услугу, другое же дело – штрафы и пени, которые являются результатом хозяйственной деятельности, – отметил Кличко. – Компания "Нафтогаз" , к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция – мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации, – заявил Кличко. – мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование – включите газ людям", – подчеркнул мэр.

Кличко заверил, что город готов к конструктивному диалогу, но при условии, что будут учитываться не только финансовые интересы компаний, но и интересы людей.

Кличко напомнил, что на сегодня город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращены городу и переданы в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5000 работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и подало необходимые документы для получения лицензий в НКРЕКП.

Теги: Новости политики Новости Киева Энергетика КГГА Нафтогаз Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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