Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видео

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает делать "налеты" с проверкой в медучреждения, где лечат больных COVID-19. Он проверяет, в достаточном ли количестве врачи имеют маски и перчатки, аппараты ИВЛ.

Чтобы попасть в больницу и провести ревизию, Кличко сначала пришлось одеть спецкостюм, перчатки и маску с очками. То, как проходил рейд, он снимал на видео и выложил на своем фейсбуке.

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Все боксы уже заполнены больными COVID-19. Дежурный врач рассказала, что в принципе все из средств защиты в больнице есть, однако банально не хватает одежды и масок. Из-за такого потока людей, как есть, их хватит ненадолго: поскольку после посещения каждого бокса врачи должны менять перчатки.



Кличко в защитном костюме / Скриншот из видео

Смотрите видео рейда Кличко в больницу №9

Именно в киевской больнице №9 лечатся шестеро больных в тяжелом состоянии, которые находятся на кислородной дотации.

Во время рейда в это медучреждение привезли пациента с подозрением на COVID-19: его госпитализировали надлежащим образом и поместили в бокс, пока не будут готовы результаты теста на коронавирус. Кличко убедился, что бригада скорой была в спецкостюмах и придерживалась правил госпитализации.