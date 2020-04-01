Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видео
Мэр Киева Виталий Кличко продолжает делать "налеты" с проверкой в медучреждения, где лечат больных COVID-19. Он проверяет, в достаточном ли количестве врачи имеют маски и перчатки, аппараты ИВЛ.
Чтобы попасть в больницу и провести ревизию, Кличко сначала пришлось одеть спецкостюм, перчатки и маску с очками. То, как проходил рейд, он снимал на видео и выложил на своем фейсбуке.
Важно Киев не будет открывать рынки на время карантина, – Кличко
Все боксы уже заполнены больными COVID-19. Дежурный врач рассказала, что в принципе все из средств защиты в больнице есть, однако банально не хватает одежды и масок. Из-за такого потока людей, как есть, их хватит ненадолго: поскольку после посещения каждого бокса врачи должны менять перчатки.
Кличко в защитном костюме / Скриншот из видео
Смотрите видео рейда Кличко в больницу №9
Именно в киевской больнице №9 лечатся шестеро больных в тяжелом состоянии, которые находятся на кислородной дотации.
Во время рейда в это медучреждение привезли пациента с подозрением на COVID-19: его госпитализировали надлежащим образом и поместили в бокс, пока не будут готовы результаты теста на коронавирус. Кличко убедился, что бригада скорой была в спецкостюмах и придерживалась правил госпитализации.
Читайте также
-
69% украинцев почувствовали негативные последствия карантина: инфографикасегодня , 11:44
-
Контратака на COVID-19: как Украина может выиграть время и сохранить жизни людейсегодня , 12:00
-
Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООНсегодня , 08:09
-
Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в ценесегодня , 08:30
-
Что не так с законом о землесегодня , 08:40
-
Кризисы 1998, 2008 и 2014 годов в Украине: какими были безработица и курс долларасегодня , 06:40