13:10
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видео

      - Читати новину українською
      Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы / Скриншот из видео

      Мэр Киева Виталий Кличко продолжает делать "налеты" с проверкой в медучреждения, где лечат больных COVID-19. Он проверяет, в достаточном ли количестве врачи имеют маски и перчатки, аппараты ИВЛ.

      Чтобы попасть в больницу и провести ревизию, Кличко сначала пришлось одеть спецкостюм, перчатки и маску с очками. То, как проходил рейд, он снимал на видео и выложил на своем фейсбуке.

      Важно Киев не будет открывать рынки на время карантина, – Кличко

      Все боксы уже заполнены больными COVID-19. Дежурный врач рассказала, что в принципе все из средств защиты в больнице есть, однако банально не хватает одежды и масок. Из-за такого потока людей, как есть, их хватит ненадолго: поскольку после посещения каждого бокса врачи должны менять перчатки.


      Кличко в защитном костюме / Скриншот из видео

      Смотрите видео рейда Кличко в больницу №9

      Именно в киевской больнице №9 лечатся шестеро больных в тяжелом состоянии, которые находятся на кислородной дотации.

      Во время рейда в это медучреждение привезли пациента с подозрением на COVID-19: его госпитализировали надлежащим образом и поместили в бокс, пока не будут готовы результаты теста на коронавирус. Кличко убедился, что бригада скорой была в спецкостюмах и придерживалась правил госпитализации.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Больница Виталий Кличко Новости Киева Здоровье КГГА Новости Здоровье
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 08:34 От COVID-19 в США могут умереть до 240 тысяч человек, – Белый дом
      Новини України 4174
      сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
      Лікування 156993
      сегодня , 06:18 В Британии нашли овцу, которая лает и дружит с собаками: забавные фото
      Курйозні новини 2364
      сегодня , 10:11 Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца
      Новини України 13847
      сегодня , 08:02 Главные новости 31 марта: карантин могут продлить, закон о рынке земли заблокировали
      Новини України 22005
      сегодня , 10:12 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 21986
      сегодня , 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
      Лікування 49444
      сегодня , 12:50 В Винницкой области подтвердили 49 случаев коронавируса
      Лікування 15766
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 06:00 Что изменится в апреле: надбавки к пенсиям, 2 этап медреформы, карантин и налоговые каникулы
      Ірина Кошанська
      сегодня , 05:00 Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить
      Соломія Ніколайчук
      31 марта , 23:53 Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом
      Дмитро Кулеба
      Залиште відгук