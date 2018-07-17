Клинические признаки дифтерии обнаружили еще у четырех человек

В четырех родственников 11-летнего мальчика, у которого диагностировали дифтерию, обнаружили клинические признаки болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Клинические признаки дифтерии диагностировали у матери, отца, сестры и брата парня. Всего врачи обследовали 18 человек, с которыми контактировал больной.

Также в центре добавили, что диагноз "дифтерия" в 11-летнего мальчика из Черниговщины подтвердили лабораторно.

Парня госпитализировали 13 июля. Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако он продолжает оставаться в реанимационном отделении. Тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови.

Что такое дифтерия?

Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.



Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.