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      Ключевой защитник "Шахтера" сломал палец и может пропустить матч Лиги чемпионов

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      Ярослав Ракицкий сломал палец
      Ярослав Ракицкий сломал палец / twitter.com/fcshakhtar

      Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал ситуацию с травмированными игроками перед битвой с "Лионом" в Лиге чемпионов.

      Ключевой защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий рискует не сыграть против "Лиона" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов.

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      Касательно Ракицкого мы еще не знаем, он сломал палец на ноге, он не тренируется пока с нами. Поэтому оценим ситуацию и посмотрим. Но Тайсон восстановился, все будет хорошо,
      – сказал Фонсека.

      Напомним, что 12 декабря на НСК "Олимпийский" сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Лион", которые должны были играть этот матч в Харькове на стадионе "Металлист".

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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