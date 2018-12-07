Ключевой защитник "Шахтера" сломал палец и может пропустить матч Лиги чемпионов
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал ситуацию с травмированными игроками перед битвой с "Лионом" в Лиге чемпионов.
Ключевой защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий рискует не сыграть против "Лиона" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов.
Читайте также: "Шахтер" выпустил эпический ролик к решающему матчу Лиги чемпионов: видео
Касательно Ракицкого мы еще не знаем, он сломал палец на ноге, он не тренируется пока с нами. Поэтому оценим ситуацию и посмотрим. Но Тайсон восстановился, все будет хорошо,
– сказал Фонсека.
Напомним, что 12 декабря на НСК "Олимпийский" сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Лион", которые должны были играть этот матч в Харькове на стадионе "Металлист".
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24