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Клуб украинского тренера выиграл кубок России, но не сможет сыграть в Лиге Европы

215 Читати новину українською
Дмитрий Парфенов выиграл Кубок России
Дмитрий Парфенов выиграл Кубок России

Российский футбольный клуб "Тосно", который тренирует украинец Дмитрий Парфенов, который выиграл Кубок России, не сможет выступить в Лиге Европы.

Причиной является то, что клуб не сможет пройти процедуру лицензирования – время на это уже прошло. Еще одной причиной является несоответствие финансовому критерию – по данным российских СМИ, в ФК "Тосно" есть задолженность на 3 миллиона долларов.

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Поэтому, несмотря на то, что клуб выиграл Кубок России, что дает право выступить в Лиге Европе в следующем сезоне, команда не будет участвовать в еврокубках. Ее место получит клуб, который займет шестое место в чемпионате России. Сейчас на это место претендует сразу шесть российских коллективов.

Стоит отметить, что тренером российского клуба является украинский специалист Дмитрий Парфенов. За тур до окончания чемпионата ФК "Тосно" находится в зоне вылета из элиты российского футбола.

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Теги: Новости России Новости спорта
Источник: 24 Канал
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