Клуб украинского тренера выиграл кубок России, но не сможет сыграть в Лиге Европы

Российский футбольный клуб "Тосно", который тренирует украинец Дмитрий Парфенов, который выиграл Кубок России, не сможет выступить в Лиге Европы.

Причиной является то, что клуб не сможет пройти процедуру лицензирования – время на это уже прошло. Еще одной причиной является несоответствие финансовому критерию – по данным российских СМИ, в ФК "Тосно" есть задолженность на 3 миллиона долларов.

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Поэтому, несмотря на то, что клуб выиграл Кубок России, что дает право выступить в Лиге Европе в следующем сезоне, команда не будет участвовать в еврокубках. Ее место получит клуб, который займет шестое место в чемпионате России. Сейчас на это место претендует сразу шесть российских коллективов.

Стоит отметить, что тренером российского клуба является украинский специалист Дмитрий Парфенов. За тур до окончания чемпионата ФК "Тосно" находится в зоне вылета из элиты российского футбола.

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