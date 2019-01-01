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      Клуб УПЛ не платит зарплату своим футболистам полгода

      61 Читати новину українською
      Владимир Чеснаков рассказал о долгах "Ворсклы"
      Владимир Чеснаков рассказал о долгах "Ворсклы"

      Защитник полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

      В частности, Чеснаков сообщил, что в команде по-прежнему есть задолженность перед игроками за полгода. Футболист хочет, чтобы в новом году в команде стабилизировалась финансовая ситуация.

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      В 2019 год смотрю, скорее, с надеждой на то, что в "Ворскле" наступит финансовая стабильность. Если не говорить о премиальных, то футболистам должны зарплату за пять-шесть месяцев,
      – сказал Чеснаков в интервью "Команда №1".

      Напомним, что после 18 сыгранных туров "Ворскла" идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 27 очков.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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