Клуб УПЛ не платит зарплату своим футболистам полгода
Защитник полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.
В частности, Чеснаков сообщил, что в команде по-прежнему есть задолженность перед игроками за полгода. Футболист хочет, чтобы в новом году в команде стабилизировалась финансовая ситуация.
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В 2019 год смотрю, скорее, с надеждой на то, что в "Ворскле" наступит финансовая стабильность. Если не говорить о премиальных, то футболистам должны зарплату за пять-шесть месяцев,
– сказал Чеснаков в интервью "Команда №1".
Напомним, что после 18 сыгранных туров "Ворскла" идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 27 очков.
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Источник: 24 Канал
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