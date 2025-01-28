В ЦПД назвали проблемы корейцев на Курщине

Солдаты Ким Чен Ына понесли большие потери. Поэтому теперь анализируют собственные ошибки. К тому же россияне не смогли гарантировать им анонимность.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Зарубежные источники тоже пишут, что войска КНДР временно отступили в Курской области.

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Что происходит с войсками КНДР в Курской области

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Понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками". Рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне. Их планируют и дальше активно привлекать,

– рассказал Коваленко.

По его словам, взятие северокорейских солдат в плен – большая проблема для Кима. А еще есть четкая фиксация тел погибших корейцев. Путин и Ким договаривались о том, что Россия обеспечит максимальную анонимность участия КНДР в войне. Но, как видим, этого не произошло.

Какие потери КНДР

Вероятно, скоро в Россию пришлют новую "порцию" корейцев. Такие данные есть у разведки Южной Кореи. Четыре месяца назад отправили много солдат. Но КНДР потеряла около 4000 военных на Курщине, 1000 из них – убитыми. Поэтому есть потребность пополнить ряды армии.

Впрочем, проблемы есть и у россиян. Они становятся все более зависимыми от артиллерии из Северной Кореи.