Коаліція на Одещині: що пов'язує Порошенка та Медведчука

Те, про що ми багато говорили останні декілька років, нарешті сталося – коаліція Петра Порошенка та Віктора Медведчука. Політичний шлюб укладено в Одесі. Минулого тижня сталася регіональна важлива подія, яка не знайшла висвітлення у центральних засобах масової інформації.

У стратегічній, найбільшій прикордонній Одеській області, що є морськими воротами України, утворилася коаліція між "Європейською солідарністю" Порошенка та політичним проектом Віктора Медведчука та Юрія Бойка "Опозиційна платформа – За життя".

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Політичний шлюб було освячено шляхом переобрання президії Одеської обласної ради. Туди увійшли представник Порошенка, місцевий скандальний аграрний бізнесмен Сергій Паращенко та "медведчуківець" Вадим Шкарівський. За них проголосували 55 з 84 депутатів обласної ради.



Сергій Паращенко (зліва) та Вадим Шкарівський (справа)

Це з київських трибун Порошенко кричить про реванш Путіна й Медведчука, а от в Одеській ОДА з 21 липня вони є офіційними партнерами по коаліції.

Що цьому передувало

За результатами виборів 2015 року, коаліцію в обласній раді утворили БПП та партія Труханова "Довіряй ділам" – так само, як і в міській раді. У підсумку тогочасних домовленостей Порошенка – Ковальчука з Ангертом – Галантерником місто було віддано на відкуп Труханову, а БПП посіло очільні позиції в області.

Головою облради став член БПП Анатолій Урбанський, його першим заступником став представник Тимошенко Олег Радковський, заступником – висуванець сателітного Порошенку проекта "Наш Край".

За підсумками цьогорічних дочасних виборів до Верховної ради голову Одеської облради Анатолія Урбанського було обрано народним депутатом. Він пройшов до парламенту на окрузі свого молодшого брата Олександра Урбанського.



Анатолій Урбанський

Обидва вони – сини Ігоря Урбанського, екс-заступника міністра транспорту, про якого пишуть в медіа як про відомого функціонера на ринку нелегальної торгівлі зброєю.

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Після проведення парламентських виборів постало питання обрання нового голови Одеської обласної ради. Одним з головних диригентів подій став нардеп Олексій Гончаренко, який до останніх днів президента Януковича декларував йому свою вірність.

А також регіонал з групи Льовочкіна Микола Скорик з "Опоблоку". Саме йому генпрокурор Луценко так голосно обіцяв вліпити підозру, але згодом просто забув зробити це.



Олексій Гончаренко (зліва) та Микола Скорик (справа)

Першу спробу стати спільниками люди Порошенка й Медведчука зробили 16 серпня під галас бійок та блокування трибуни.

Окрім "Опозиційної платформи – За життя" та блоку Порошенка, ще одним учасником коаліції мали стати місцеві сателіти Хомутинніка з фракції "Відродження". Але освятити цей союз 16 серпня не вдалося. Відклали на декілька днів.

За попередніми домовленостями, головою облради мав стати людина Гончаренка Юрій Басюк – директор телеканалу "Думська", а замом – сумно відомий антиукраїнськими акціями та риторикою пропутінський депутат Віталій Саутьонков, до сфери інтересів якого журналісти відносять нелегальні морські перевезення.



Юрій Басюк та Віталій Саутьонков

Саутьонков також відомий постійними нападками на очільника Одеського художнього музею Ройтбурда, якого намагаються зняти з поста директора другий рік поспіль кожної сесії.

Цікавинки всім цім подіям, крім самого факту коаліції Медведчука та БПП, додає той факт, що люди, наближені до Саутьонкова, за версією слідства, були замовниками замаху на Гончаренко.

Але навіть ворожнеча у минулому не мала бути на заваді цього об'єднання за будь-яку ціну. Адже на кону, крім влади в важливій області та розпилу регіонального бюджету, також була відповідальність за дерибан обласного майна за всі ці п'ять років. Тому для групи Гончаренка вкрай важливо утримати контроль над облрадою та її майновою комісією, щоби закрити всі питання і сховати кінці по майбутнім кримінальним справам у воду.

Через активну громадську позицію одеситів, які вийшли протестувати до будівлі обласної адміністрації, та через дії частини депутатів і заступника голови облдержадміністрації Віталія Свічинського, трибуну з бійками було заблоковано й спроба коаліції провалився.



Віталій Свічинський

Проте вже 21 серпня з іншими прізвищами сценарій пройшов. В підсумку, в стратегічно важливій області, яка великою ціною навесні 2014 року відстояла суверенітет України, створена коаліція реваншу. З регіоналів: нинішніх та колишніх.

І якщо навесні 2014 року Скорик і Гончаренко протистояли один одному, то тепер мають привід радісно обійматися, святкуючи спільну коаліцію.

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Те, що відбулося в Одесі, лише підтверджує правдивість відносин Порошенка та Медведчука як прихованих союзників, що звикли домовлятися: на ринку скрапленого газу, дизельного палива, вугілля, телебачення, а тепер ще й влади в Одеській області.

А всі нападки Порошенка в публічній площині є лише грою актора, який за будь-яку ціну не хоче нести відповідальність за свої дії. Але вона неминучо наступить.