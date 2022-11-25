Развал российской империи происходит уже сейчас, – Пионтковский указал на признаки
На Западе опасаются хаотических процессов по поводу начала развала России. Там надеются сохранить "управляемость" процессом, чтобы не допустить форс-мажорных ситуаций.
В то же время в США не учитывают, что развал России уже может быть в активной фазе. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
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Эксперт отметил, что в США еще с конца "холодной войны" отражается страх американского политикума перед непредсказуемостью и скачком в неизвестность по поводу возможного развала России.
Настоящий развал происходит уже сейчас. В 1991 году это был не развал империи. Она сохранила свою структуру, в том числе и в Украине. Поэтому был первый и второй Майданы, поскольку доминирование Москвы сохранялось во многих сферах,
– объяснил обозреватель.
По его словам, настоящий развал российской империи происходит сегодня на виду у всего мира.
"Этот развал ярко проявился в Ереване, когда Армения последней восстала против империи. Там была драматическая сцена, когда Пашинян отказался подписать документы, а Путин негодующе бросил ручку", – добавил публицист.
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По его мнению, этот процесс "чуть-чуть пугает американцев", как раньше их пугал распад СССР, поэтому они хотят "управляемую капитуляцию России, чтобы сохранить способность управлять процессом".
"США хотят, чтобы как-то убрали Путина, основная группировка сохранила власть и как-нибудь не началась ни гражданская война, ни смута. Но сейчас на другой чаше весов ежедневно совершаются преступления и уничтожение народа Украины. Я думаю, что для американского обывателя тяжелее ответственность за эти преступления, чем мнимая и вероятная нестабильность в России", – резюмировал Пионтковский.
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Возможный развал России: что известно
- Политический эксперт Иван Ус убежден, что у России есть разные группы влияния, которые имеют разные сценарии по поводу будущих действий в войне против Украины. В то же время нужной Кремлю "формулы" выхода из войны на сегодня нет, что подталкивает страну к развалу.
- В то же время, политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что страны Запада не против развала России, которая политически последует по сценариям Югославии и СССР.
- По словам политического эксперта Валерия Клочко, поражение России в войне поднимает вопрос об изменении власти в Кремле и возможном распаде страны-агрессора. Но это должен быть контролируемый распад, ведь Россия – ядерное государство.
- Политолог Николай Давыдюк считает, что у России очень много территорий, которые, вероятно, хотели бы обрести независимость. Украина может помочь в этом, направив войну на те территории и спровоцировав немалое количество революций.
- Российский оппозиционный политик Игорь Яковенко убежден, что происходящие в среде российской элиты процессы расшатывают кресло под Путиным. По словам Яковенко, Россия готова к распаду, ей только нужен триггер, который окончательно запустит этот процесс.
- Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес заверил, что Россия может развалиться, в результате чего на ее территории появятся новые государства. По словам генерала, начало развала России может начаться с Чечни.