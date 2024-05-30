Сможем стереть "Энгельс" в пепел: Черник указал на признаки, что скоро F-16 будет в Украине

Украине крайне необходимо больше оружия дальнего радиуса действия и разрешение бить хотя бы по определенному отрезку российской территории, чтобы остановить врага и иметь возможность для его отбрасывания. Эти процессы могут активизироваться с появлением самолетов F-16 в воздушном пространстве Украины.

В военной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, почему считает, что вскоре западная авиация таки зайдет в Украину. И проанализировал возможности наращивания вооруженного потенциала ВСУ в ближайшие месяцы.

Смотрите также Украина ожидает F-16 очень скоро, однако только половина помощи поступает вовремя, – Умеров

Разрешат ли бить по территории России

Издание The Washington Post написало, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине бить по территории России западным оружием малой дальности.

Во-первых, это может быть ответом Китая на поставки оружие Москве. А, во-вторых, попыткой остановить продвижение армии оккупантов.

Вопрос только, какие ракеты нам позволят применять. Нам нужны ракеты ATACMS дальностью 165 километров,

– убежден Черник.

Российские позиции, места скопления техники и личного состава расположены за 60 – 70 километров от линии разграничения, доставать артиллерией туда практически невозможно.

Более эффективно могли бы отработать кассетные боеприпасы, которые содержат сотни суббоеприпасов и могут накрывать значительные площади, на которых расположена техника и живая сила.

Зато баллистические ракеты, вроде ATACMS, могут работать прицельно на конкретном объекте, и сбивать такие ракеты практически невозможно. По меньшей мере, не было зафиксировано ни одного случая сбития.

Когда в Украине могут появиться F-16

На фоне нерешительных дискуссий относительно разрешения бить по территории России, с громким заявлением выступил Дональд Трамп. Он сказал, что разбомбил бы Москву, если бы вторжение России в Украину началось при его президентстве. По крайней мере так заявление экс-президента обнародовало издание The Washington post.

Трамп имеет нюх к политическому воздуху и уже начинает понимать, чтобы по-настоящему побеждать, нужно менять риторику, или он мог просто проверять, как его электорат будет реагировать на это,

– отметил военный эксперт.

Однако в целом настроения позволить бить по территории России западным оружием в США начинают нарастать.

"Есть некоторые пассивные признаки, что F-16 должны появиться в Украине. Я вижу их в том, что шведы объявили об огромном пакете помощи, где появились два уникальных класса оружия: Saab 340 – станция радиотехнической разведки (турбовинтовой самолет – 24 Канал) и ракеты Rb 99. Кроме этого, F-16 могут брать на борт ракету AGM-158 JASSM – расстоянием до 900 километров. И это действительно может быть переворотом, даже аэродром в Энгельсе можно будет превратить в пепел", – подчеркнул Черник.

Темы, которые также анализировал Черник