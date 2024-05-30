У військовому зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, чому вважає, що невдовзі західна авіація таки зайде в Україну. І проаналізував можливості нарощення збройного потенціалу ЗСУ в найближчі місяці.

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Чи дозволять бити по території Росії

Видання The Washington Post написало, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість дозволити Україні бити по території Росії західною зброєю малої дальності.

По-перше, це може бути відповіддю Китаю на постачання зброю Москві. А, по-друге, спробою зупинити просування армії окупантів.

Питання лише, які ракети нам дозволять застосовувати. Нам потрібні ракети ATACMS дальністю 165 кілометрів,

– переконаний Черник.

Російські позиції, місця скупчення техніки та особового складу розташовані за 60 – 70 кілометрів від лінії розмежування, діставати артилерією туди практично неможливо.

Більш ефективно могли б відпрацювати касетні боєприпаси, що містять в собі сотні суббоєприпасів і можуть накривати значні площі, на яких розташована техніка та жива сила.

Натомість балістичні ракети, на кшталт ATACMS, можуть працювати прицільно на конкретному об'єкту, і збивати такі ракети практично неможливо. Щонайменше, не було зафіксовано жодного випадку збиття.

Коли в Україні можуть з'явитися F-16

На тлі нерішучих дискусій щодо дозволу бити по території Росії, з гучною заявою виступив Дональд Трамп. Він сказав, що розбомбив би Москву, якби вторгнення Росії в Україну почалося за його президентства. Принаймні так заяву експрезидента оприлюднило видання The Washington post.

Трамп має нюх до політичного повітря і вже починає розуміти, аби по-справжньому перемагати, потрібно змінювати риторику, або він міг просто перевіряти, як його електорат реагуватиме на це,

– зауважив військовий експерт.

Однак загалом настрої дозволити бити по території Росії західною зброєю в США починають наростати.

"Є деякі пасивні ознаки, що F-16 мають з'явитися в Україні. Я вбачаю їх в тому, що шведи оголосили про величезний пакет допомоги, де з'явилися два унікальні класи зброї: Saab 340 – станція радіотехнічної розвідки (турбогвинтовий літак – 24 Канал) та ракети Rb 99. Крім цього, F-16 можуть брати на борт ракету AGM-158 JASSM – відстанню до 900 кілометрів. І це направду може бути переворотом, навіть аеродром в Енгельсі можна буде перетворити на попіл", – підкреслив Черник.

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