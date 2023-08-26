"У россиян нет средств, чтобы помешать": когда начнется военное освобождение Крыма

Высадка десанта на территории пока что оккупированного полуострова является первой публичной операцией. При необходимости Крым освободят от захватчиков военным путем.

Об этом заявил Алексей Данилов. Секретарь СНБО также ответил, когда ждать военной деоккупации полуострова.

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Это будет очень мощная операция

При необходимости Крым освободят военным путем. Это будет происходить, если россияне не поймут, что им нужно убираться прочь с нашей территории как можно скорее.

Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас,

– подчеркнул Данилов.

Также добавил, что 24 августа была очень мощная операция на территории Крыма с применением нашего современного вооружения против России.

"И у них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит президент нашей страны по освобождению нашей страны", – подытожил чиновник.

Спецоперация ГУР в Крыму: коротко о главном

В День Независимости разведка провела спецоперацию в Крыму при поддержке ВМС.

В ГУР отметили, что спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с оккупантами. Наши военные повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 российских захватчиков.

Также в Крыму снова взвился сине-желтый флаг.

Подразделения ГУР выполнили все цели и задачи. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Отметим, что источники 24 Канала поделились эксклюзивными кадрами спецоперации ГУР. Просмотрите их здесь, а также здесь.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут поразить врага абсолютно в любой точке Крыма.