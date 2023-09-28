Россияне в гневе: Галлямов предположил, к чему стремится Шойгу заявлениями о войне до 2025 года

Глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что война, которую страна-агрессор ведет в Украине, будет продолжаться до 2025 года. Мол, оккупанты именно к этому времени должны "достичь намеченных целей".

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что в контексте первоначальных намерений России в этой войне – "взять Киев за 3 дня", эти слова Шойгу свидетельствуют о провале Кремля во внутренней политике.

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России нет доверия

Российский народ уже отреагировал на это заявление в социальных сетях. Под этой новостью в российских социальных сетях они оставляют гневные и возмущенные реакции.

А с точки зрения внешней политики, вероятно, это сознательное заявление, которое должно повлиять на общественное мнение в Украине и на Западе. Мол, Россия готова воевать длительное время, и зря вы считаете, что мы выдохнемся – у нас есть "план до 2025 года",

– подчеркнул политтехнолог.

Что на самом деле означает заявление Сергея Шойгу о том, что Россия планирует воевать до 2025 года: смотрите видео

И тогда, по предположению россиян, может возникнуть возможность, что Запад надавит на Украину, чтобы начать переговоры с Россией.

"Возможно Россия именно к этому и стремится, и в этом смысле заявление Шойгу, вероятно, имеет смысл. Хотя в целом их словам уже нет доверия ни в Украине, ни на Западе. А потому ждать серьезных последствий от слов Шойгу не стоит", – уверен Аббас Галлямов.

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